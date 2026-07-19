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Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sinde Polede Başlıyor

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Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başlayarak galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Takım arkadaşı Russell üçüncü, Ferrari sürücüleri Leclerc ve Hamilton dördüncü ve beşinci sırada.

Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonundan başlayarak üç yarıştır süren galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. 19 yaşındaki İtalyan, sıralama turlarında Max Verstappen'i geçerek pole aldı; son galibiyetini Monako'da elde etmişti.

Takım arkadaşı George Russell üçüncü sırada, Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ve Lewis Hamilton dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor. Lando Norris ise grid cezası nedeniyle 13. sıradan yarışa başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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