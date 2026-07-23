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Antonelli Lider Gidiyor Ama Mercedes Rahat Değil

Antonelli Lider Gidiyor Ama Mercedes Rahat Değil
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Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sini kazanarak puan farkını 45'e çıkardı ve F1 yaz arasına lider girdi. Takım arkadaşı George Russell, ilk turda Lewis Hamilton ile çarpışarak yarış dışı kaldı. Bu hafta sonu Budapeşte'de yarışılacak.

Kimi Antonelli, bu hafta sonu Budapeşte'de yarışacak ve F1 yaz arasına sürücüler şampiyonasında lider girecek. Belçika Grand Prix'sinde altıncı pole pozisyonundan altıncı galibiyetini alan Antonelli, puan farkını 45'e çıkardı. Agresif sürüş tarzı, yeni hibrit motor ve güç yönetimi sistemine uyum sağlamasını kolaylaştırdı. Takım arkadaşı George Russell ise ilk turda eski takım arkadaşı Lewis Hamilton ile çarpıştı ve yarış dışı kaldı. Takım patronu Toto Wolff, Russell'a destek verirken takımın şampiyonluk mücadelesinde tek bir sürücüye odaklanmayacağını belirtti. Wolff ayrıca Ferrari'nin Antonelli'yi transfer etme girişimlerine değinerek, Kimi'nin 11 yaşından beri Mercedes sürücüsü olduğunu söyledi. Bu hafta sonu Hungaroring'de yarışılacak. Hamilton, bir pistte dokuz galibiyet rekorunu egale etmek isterken, Ferrari pilotu Leclerc geçen yıl pole almıştı. McLaren ve Red Bull'un da güçlü olduğu görülüyor. Gridin sonunda ise Aston Martin, bu yıl sadece bir puan topladı ve Adrian Newey liderliğinde büyük bir güncelleme paketiyle toparlanmayı hedefliyor. Honda'nın yeni güç paketi ise Hollanda Grand Prix'sinde gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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