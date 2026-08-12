Anadolu Isuzu 2026 beklentilerini revize etti

Anadolu Isuzu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçları ve revize beklentileri hakkında açıklama yaptı. Şirketin 2026 yılı beklentileri çeşitli başlıklar altında güncellendi.

Türkiye operasyonunda, iç pazarda bulundukları segmentlerin toplam pazar büyüklüğünün 2025'e göre düşük tek haneli yüzdelerde daralması bekleniyor. Ağır ticari araç satışlarının 2025'e paralel, hafif ticari araç satışlarının ise orta onlu yüzdelerde artacağı öngörülüyor. İhracatta adet bazında düşük tek haneli bir azalış beklenirken, toplam satış adetlerinin yatay seyretmesi tahmin ediliyor.

Özbekistan operasyonunda satış adetlerinin orta onlu yüzdelerde artacağı, konsolide satış adetlerinin ise orta tek haneli yüzdelerde artacağı belirtildi. Ayrıca, 2026 yıl sonu FAVÖK marjı beklentisi, geçen yıla göre kısmi daralma olarak revize edildi. Şirketin 2026 ilk yarı finansal sonuçlarına ait bilgilendirme notu da yatırımcıların erişimine sunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi