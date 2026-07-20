Almanya'da Elektrikli Araç Fiyatları Değişiyor: Modeller Ucuzluyor, Ortalama Fiyat Artıyor

Almanya'da bataryalı elektrikli araç modelleri 2020-2025 arasında daha uygun fiyatlı hale geldi, ancak ortalama BEV fiyatı aynı dönemde daha büyük ve pahalı araçlara kayış nedeniyle arttı. Araştırma kuruluşları ICCT ve Fraunhofer ISI'nin verilerine göre, karşılaştırılabilir özelliklere sahip BEV modellerinin enflasyona göre düzeltilmiş fiyatları yaklaşık %18 düşerken, içten yanmalı motorlu araçlarda %2 artış görüldü.

BEV'lerin medyan nominal fiyatı %42 artarak yaklaşık 53.000 Euro'ya yükselirken, ICEV'lerde %15 artış oldu. Mevcut BEV model sayısı dört kattan fazla artarak 159'a çıkarken, yanmalı motor seçenekleri 194'e geriledi. Enflasyona göre düzeltilmiş küresel batarya fiyatları %35-37 düştü ancak araç fiyatlarına sınırlı yansıdı. Ortalama elektrikli menzil üçte bir oranında arttı, bu da tasarrufların araç iyileştirmelerine yönlendirildiğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi