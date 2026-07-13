Alman otomotiv sektöründe işsizlik krizi: Mühendisler iş bulamıyor

Alman yazılım mühendisi Max Peil, bir yıl süren iş arayışına ve yaklaşık 50 başvuruya rağmen hâlâ iş bulamadı. Otonom sürüş sistemlerinde kritik bir alan olan bilgisayar görüşü eğitimi alan Peil, daha önce büyük otomotiv tedarikçilerinde staj yapmış olsa da, Alman ekonomisindeki durgunluk ve Çin rekabeti nedeniyle iş bulmakta zorlanıyor.

Alman otomotiv sektörü, teknolojik üstünlüğüne rağmen Çinli BYD ve Xpeng gibi üreticilerin pazar payını kaybetmesiyle küçülüyor. 10 yıl önce yılda 6 milyon araç üretilirken bu rakam 4,2 milyona düştü. Ekonomi Enstitüsü IW'den Thomas Puls, 'altın çağın geri gelmeyeceğini' söylüyor. Volkswagen'de 100 bine varan işten çıkarma haberleri protestolara yol açarken, Federal İstihdam Ajansı verilerine göre otomotiv sektörü istihdamı 5 yılda yüzde 8 azaldı.

Mühendisler arasında işsizlik oranı yüzde 3,8'e yükselirken, genç mezunlar iş bulmakta zorlanıyor. RWTH Aachen Üniversitesi kariyer servisi başkanı Anja Robert, öğrencilerin 30 başvuruya yanıt alamadığını belirtiyor. Elektrik mühendisi Luca Linhsen, aylar süren iş arayışının ardından iş bulabildiğini ve mühendislik okumak isteyenlere 'parasal güvence için değil, tutku için' okumalarını tavsiye ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi