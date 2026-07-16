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Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor: Motorin 3,90 TL, benzin 1 TL artacak

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Global piyasalardaki dalgalanma ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 17 Temmuz'dan itibaren motorine 3,90 TL, benzine yaklaşık 1 TL zam bekleniyor. Güncel fiyatlar İstanbul ve Ankara için verildi.

Global piyasalardaki dalgalanma, döviz kuru ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar güncel fiyatları merak ederken, sektör kaynakları 17 Temmuz'dan itibaren motorine 3,90 TL, benzine yaklaşık 1 TL zam yapılacağını bildiriyor.

14 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzin 64,51 TL, motorin 69,96 TL, LPG 31,19 TL; Anadolu yakasında benzin 64,35 TL, motorin 69,80 TL, LPG 30,59 TL; Ankara'da benzin 65,46 TL, motorin 71,07 TL, LPG 31,19 TL seviyesinde.

Kaynak: Haber Merkezi
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