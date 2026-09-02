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Otomotiv pazarı Ağustos'ta yüzde 20 daraldı

Otomotiv pazarı Ağustos'ta yüzde 20 daraldı
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,28 düşüşle 81 bin 31 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 25,16 azalırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 0,34 arttı. Ocak-Ağustos döneminde ise toplam pazar yüzde 11,91 gerileyerek 719 bin 996 adet olarak kaydedildi.

Ağustos ayında otomotiv pazarı sert daraldı. ODMD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,28 oranında azalarak 81 bin 31 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları yüzde 25,16 düşüşle 61 bin 529 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adet oldu. Beş yıllık Ağustos ortalamasına göre toplam pazar yüzde 4,4, on yıllık ortalamaya göre ise yüzde 23,9 arttı.

Ocak-Ağustos döneminde ise toplam pazar yüzde 11,91 daralarak 719 bin 996 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 13,78, hafif ticari araç satışları yüzde 4,40 geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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