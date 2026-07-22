ABD'li Eagle Wireless, Çin Bağlantılı Araç Donanımını Değiştirmek İçin Üretimi Hızlandırıyor

Eagle Wireless, Cleveland'ın güneyinde bulunan tesisinde, ABD araçlarında Çin bağlantılı yazılım ve donanımı yasaklayan federal kurallara yanıt olarak modül üretimini artırıyor. Şirket, 2025'te kuruldu ve önümüzdeki üç yıl içinde çalışan sayısını 140'tan 1.000'e çıkarmayı planlıyor. Gelir beklentileri neredeyse %100 arttı.

Kurallar, 2027 model yılından itibaren Çin bağlantı yazılımını, 2030'dan itibaren ise donanımı yasaklıyor. Otomobil üreticileri yıllar öncesinden plan yaptığı için uyumlu tedarikçiler şimdiden belirlenmeli. Eagle, Çinli Quectel'den lisansladığı modül tasarımını kendi teknolojisiyle değiştirmek için çalışıyor.

Tedarik zincirinin Çin'den ayrışması maliyet artışına yol açıyor. Eagle, Çinli rakiplerine göre %5-15 maliyet farkı olduğunu belirtiyor. Rivian gibi EV start-up'ları daha çevik oldukları için avantajlı görünüyor. Ford ve Volvo gibi şirketler ise muafiyet başvurusu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi