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AB'den Çin Hibritlerine Kısıtlama Hazırlığı

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AB'den Çin Hibritlerine Kısıtlama Hazırlığı
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Brüksel, Çin üretimi hibrit araçların Avrupa pazarındaki payını %15 seviyesinde sınırlamak için Pekin'den gönüllü taahhüt istedi.

Avrupa Birliği, Çinli otomotiv üreticilerinin elektrikli araçlara uygulanan ek gümrük vergilerini aşmak için sığındığı hibrit (PHEV) araç kapısını kapatmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre Brüksel, Pekin yönetiminden Çin üretimi hibrit araçların Avrupa pazarındaki payını %15 seviyesinde gönüllü olarak sınırlamasını talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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