Sahte ekspertizle "hasarsız araç" oyunu: Arabaların geçmişini silip satışa çıkardılar
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yüksek kilometreli ve hasarlı araçların sayaçlarını düşürüp sahte eksper raporlarıyla 47 kişiyi dolandıran suç örgütüne yönelik 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yüksek kilometreli ve hasarlı araçların sayaçlarını düşürüp sahte eksper raporları düzenleyerek 47 kişiyi dolandıran suç örgütüne yönelik 21 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, araçların geçmişini silerek hasarsız gibi satışa çıkardı. Dolandırıcılıkla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi