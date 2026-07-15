Hindistan Otomotiv Sektörü 2026-27'nin İlk Çeyreğinde Tüm Segmentlerde Yüksek Büyüme Kaydetti

Toplam araç satışları Nisan-Haziran 2026 döneminde yıllık %21,4 artışla 7.381.656 adede ulaştı. Binek araç, ticari araç ve üç tekerlekli araçlar, bu çeyrekte en yüksek ilk çeyrek satışlarını gerçekleştirirken, tüm segmentlerde ihracat rekor seviyelere ulaştı.

SIAM Başkanı Shailesh Chandra, güçlü performansın düşük GST oranları, yumuşak finansman maliyetleri, düşük baz etkisi ve yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle desteklenen iç talebe bağlı olduğunu belirtti. Binek araç satışları 1,27 milyon adede (%25,9 artış), üç tekerlekli araçlar 214.000 adede (%29,7 artış) ve iki tekerlekli araçlar 5,63 milyon adede (%20,3 artış) yükseldi.

Haziran 2026'da binek araç satışları yıllık %24,1 artışla 388.144 adet, üç tekerlekli araç satışları %26,1 artışla 77.951 adet, iki tekerlekli araç satışları ise %18,6 artışla 1.851.400 adet oldu. SIAM, ikinci çeyrek görünümünde düşük vergi ve finansman maliyetlerinin talebi canlı tutmaya devam ettiğini, ancak emtia maliyetlerinin baskı oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi