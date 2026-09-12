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2 milyon TL altında 15 SUV modeli

2 milyon TL altında 15 SUV modeli
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Eylül 2026 resmi fiyat listelerine göre 2 milyon TL'nin altında 15 SUV modeli bulunuyor. En uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 490 bin TL'den başlıyor.

Sıfır otomobil fiyatlarındaki değişim, SUV ve crossover modellerine yönelen tüketicilerin bütçe arayışını şekillendiriyor. Eylül 2026 tarihli resmi fiyat listelerine göre 2 milyon TL sınırının altında 15 farklı SUV modeli yer alıyor.

Bu bütçe aralığındaki en uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 490 bin TL'den başlarken, 2 milyon TL sınırına yaklaştıkça seçenek sayısı artıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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