2 milyon TL altında 15 SUV modeli
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Eylül 2026 resmi fiyat listelerine göre 2 milyon TL'nin altında 15 SUV modeli bulunuyor. En uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 490 bin TL'den başlıyor.
Sıfır otomobil fiyatlarındaki değişim, SUV ve crossover modellerine yönelen tüketicilerin bütçe arayışını şekillendiriyor. Eylül 2026 tarihli resmi fiyat listelerine göre 2 milyon TL sınırının altında 15 farklı SUV modeli yer alıyor.
Bu bütçe aralığındaki en uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 490 bin TL'den başlarken, 2 milyon TL sınırına yaklaştıkça seçenek sayısı artıyor.
Kaynak: Haber Merkezi