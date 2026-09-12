2 Milyon Liranın Altında 15 SUV Modeli

Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda SUV talebi giderek artıyor ve tüketici tercihlerini şekillendirmeye devam ediyor.

Pazardaki hareketlilik sürerken, fiyatı 2 milyon liranın altında kalan 15 SUV modeli belli oldu.

Türkiye pazarında güncel olarak 2 milyon liranın altında satış etiketine sahip 15 farklı SUV modeli, otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi