2 Milyon Liranın Altında 15 SUV Modeli
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Türkiye otomotiv pazarında SUV talebi artarken, 2 milyon liranın altında satılan 15 SUV modeli açıklandı.
Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda SUV talebi giderek artıyor ve tüketici tercihlerini şekillendirmeye devam ediyor.
Pazardaki hareketlilik sürerken, fiyatı 2 milyon liranın altında kalan 15 SUV modeli belli oldu.
Türkiye pazarında güncel olarak 2 milyon liranın altında satış etiketine sahip 15 farklı SUV modeli, otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi