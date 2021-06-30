Otomobil çelik bariyere çarptı: 2 yaralı
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Otomobil çelik bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil çelik bariyere çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin çelik bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin çelik bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 35 ARU 932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sürücü M.A. kazadan yara almadan kurtulurken yolculardan G.A. ile N.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(Hasan Ay/ İHA)

Otomobil çelik bariyere çarptı: 2 yaralı
Otomobil çelik bariyere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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