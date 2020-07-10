Otomobil akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 4 yaralı
Yalova'da otomobilin yol kenarındaki akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
10.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:39
Yalova'da otomobilin yol kenarındaki akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kurban Koçer yönetimindeki 16 AC 0055 plakalı otomobil, Yalova-Bursa kara yolundaki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.
Kazada sürücü ile ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA