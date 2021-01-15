Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık
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Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık

15.01.2021 12:34 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:44
Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık

METEOROLOJİNİN hafta başından bu yana yaptığı kar ve buzlanma uyarılarının ardından, oto lastikçilerde yoğunluk oluşmaya başladı.

METEOROLOJİNİN hafta başından bu yana yaptığı kar ve buzlanma uyarılarının ardından, oto lastikçilerde yoğunluk oluşmaya başladı. Kış lastiği taktırmak için lastikçilere gelen vatandaşlar, bu sene geçmiş yıllara kıyasla geç bile kaldıklarını söyledi.

İstanbul'da kış lastiği taktıran sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğine, özel araç sahipleri de yoğun ilgi gösteriyor. Bayrampaşa'da bir lastikçi, hava şartlarının sıcak gitmesinden dolayı geçmiş yıllara göre işlerin durgun olduğunu ancak bu hafta başından itibaren buzlanma ve kar uyarısından sonra hareketlenme başladığını söyledi.

"GEÇTİĞİMİZ YILLARDA 10'UNCU AYDA LASTİK TAKARDIK, BU SENE DAHA YENİ BAŞLADIK"

12 yıldır oto lastikçi dükkanı işleten Ahmet Şen, bu yıl işlerin durgun olduğunu belirtti. Meteorolojinin buzlanma ve kar uyarılarından sonra hareketlilik başladığını söyleyen Şen, geçtiğimiz yıl Ekim ayında taktıkları lastiği bu yıl ocak ayında taktıklarını söyledi. Şen, "Umarım kar hasretimizi giderebiliriz. Biz lastikçiler sabah akşam dua ediyoruz yağsın da işlerimiz açılsın diye. Bu sene az. Biz 10'uncu ayda lastik takardık. Kar kış erken gelirdi. Ama bu sene yağmadı. İstanbul'da havalar çok güzel günlük güneşlik. Uyarılardan sonra artış oldu bu hafta hareketlilik başladı" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN HAVASI BELLİ OLMUYOR, ÖNLEMİMİZİ ALDIK"Kış lastiği taktırmaya gelen Musa Kahraman, "Can güvenliğimiz için, araç güvenliğimiz için taktırdık lastiğimizi. Meteoroloji bildirdi bize. Önümüzdeki günlerde kar gelecek diye. Biz de önlemimizi aldık. İstanbul'un havası belli değil bu sene kış gelmedi biz de bu zamana kaldık. 25 yıldır İstanbul'dayım ben. Önceki kışlar sert geçiyordu. Lastik zincir olmazsa yollarda kalıyorduk. Yetkililerden uyarı gelince erkenden önlemimizi aldık" dedi. Aydın Dabakoğlu ise, "Kış biraz gecikti. Uyarı yapılınca geldik lastik taktırmaya. Geç mi kaldık anlayamadım. Geçen sene 11'inci ayda taktırmıştım. Bu yıl 2-3 ay oynadı. Havalar düzgün gidince bu zamana kaldık. Şimdi taktırıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık
Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık
Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık
Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık
Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık
Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık
Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık
Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık
Oto lastikçilerde yoğunluk; Bu sene geç bile kaldık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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