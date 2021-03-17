OtherSide Esports yeni isim ve kadrosuyla kadın VALORANT kadrosunu duyurdu
OtherSide Esports, OtherSide Rogue ismi ile kadın VALORANT kadrosunu duyurdu.
OtherSide Esports, OtherSide Rouge ismiyle yeni kadın VALORANT kadrosunu duyurdu. Kadroda bulunan isimler ise şöyle:
Kardelen Destine 'Destina' Bağış
Ece Selin 'Kuripuuya' Balıkdere
Melike 'Mercy' Güngör
Alexandru 'EmmaST' Akyiğit
Esra 'Cleopatra' Çolak
Nur 'Eva' Çakır
KOÇ: Furkan 'Distingue' Çiçek
VALORANT, FPS dünyasına çıkışını gerçekleştirdiğinden beri pek çok oyuncu tarafından sevildi ve severek oynanıyor. Ünlü CS: GO profesyonelleri bile yavaş yavaş VALORANT arenasına adım atıyorlar. İlginin ve heyecanın bu denli yüksek olduğu bu arenada kadın VALORANT kadrosu görmek espora gönül veren taraftarları sevindiriyor. OtherSide Rogue takımına başarılar diliyoruz.
Kaynak: Playerbros