OtherSide Esports yeni isim ve kadrosuyla kadın VALORANT kadrosunu duyurdu
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OtherSide Esports yeni isim ve kadrosuyla kadın VALORANT kadrosunu duyurdu

17.03.2021 00:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:22
OtherSide Esports yeni isim ve kadrosuyla kadın VALORANT kadrosunu duyurdu

OtherSide Esports, OtherSide Rogue ismi ile kadın VALORANT kadrosunu duyurdu.

OtherSide Esports, OtherSide Rouge ismiyle yeni kadın VALORANT kadrosunu duyurdu. Kadroda bulunan isimler ise şöyle:

Kardelen Destine 'Destina' Bağış

Ece Selin 'Kuripuuya' Balıkdere

Melike 'Mercy' Güngör

Alexandru 'EmmaST' Akyiğit

Esra 'Cleopatra' Çolak

Nur 'Eva' Çakır

KOÇ: Furkan 'Distingue' Çiçek

VALORANT, FPS dünyasına çıkışını gerçekleştirdiğinden beri pek çok oyuncu tarafından sevildi ve severek oynanıyor. Ünlü CS: GO profesyonelleri bile yavaş yavaş VALORANT arenasına adım atıyorlar. İlginin ve heyecanın bu denli yüksek olduğu bu arenada kadın VALORANT kadrosu görmek espora gönül veren taraftarları sevindiriyor. OtherSide Rogue takımına başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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