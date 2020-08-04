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Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak

TDK, tabelalardan şirket isimlerine kadar her alandaki yabancı kelimelerle ilgili kapsamlı rapor hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Buna göre İngilizce isimlerin ayıklanması ve Türkçenin korunması için gerekli adımlar yasa teklifi olarak TBMM'ye gelecek.

Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
04.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:41

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, Türkçenin korunması ve Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı kapsamlı rapor ele alındı.

Buna göre ele alınan konu, önümüzdeki yasama döneminde yasa teklifi olarak TBMM'nin önüne gelecek. TDK'nın hazırladığı raporda hem günlük hayatta Türkçenin yerini alan yabancı kelimeler hem tabela ve panolarda kullanılan İngilizce duyuru ve reklamlar, özellikle de şirket ve AVM isimlerinin İngilizce olmasıyla ilgili saptamaların yer aldığı öğrenildi.

İNGİLİZCE, TÜRKÇENİN PARÇASI GİBİ KABUL EDİLDİ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; toplantıda buna ilişkin günlük hayattan örnekler verilirken, geçmişte TBMM'ye yabancı dildeki reklam, ilan, pano, afiş, şirket ve lokanta isimlerinin ayıklanması ve Türkçenin doğru kullanımının sağlanması amacıyla birden fazla yasa teklifinin verildiği de anımsatıldı. Özellikle İngilizcenin şirket, otel, lokanta, AVM gibi yerlerin isimlerinde çok sık kullanıldığı, bunun da Türkçenin bir parçasıymış gibi kabul edildiği aktarıldı.

ANKARA'DAN ÖRNEKLER VERİLDİ

İngilizce veya başka dillerin, yardımcı olmak ve yönlendirmek için ikinci dil olarak kullanılabileceği ancak ilk isimlerin Türkçe olması gerektiği vurgulandı. Toplantıya katılanlar, "Ankara'da yol boyunca başımızı nereye çevirsek, yabancı isimli oteller, AVM'ler, şirketler, hastaneler görüyoruz. Yeni bir yasal düzeleme ile bunlara bir düzen getirilmeli" dediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudaki hassasiyetini dile getirdiği belirtildi.

TV PROGRAMLARI DA KONUŞULDU

Toplantıda ayrıca TV kanallarındaki programlarda, hem sunucu ve spikerlerin hem de programa katılan konukların günlük konuşmalarında sürekli yabancı kelimeler kullandığı, etkileyici olmak adına, Türkçe karşılığı yerine yabancı kelimelerin tercih edildiği, bu tür yayınların vatandaşa ulaşamadığı değerlendirmesi de yapıldı. Hazırlanacak yasa taslağında bu yayınlara ilişkin de düzenleme olması gerektiği ifade edildi.

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