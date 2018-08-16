Ossa'dan "Spekülatif Atak" Tepkisi

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), Türkiye ekonomisine yönelik gerçekleştirilen spekülatif atağa ilişkin, "Ülkemize karşı yapılan bu çirkin saldırıya verilebilecek en güzel cevap çalışmaya ve üretmeye devam etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

OSSA'dan yapılan açıklamada, kümelenmenin Türkiye'ye yönelik spekülatif ekonomik saldırılar karşısında her zaman olduğu gibi devletinin ve milletinin yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, savunma sanayisi alanında küresel bir aktör olma yolunda üretim ve teknoloji alanında önüne konulmak istenen engelleri birer birer aşan Türkiye'nin, kendi kara, hava ve deniz araçlarını üretebilecek konuma geldiği ifade edildi.

Türkiye'nin içine çekilmek istendiği durum karşısında OSSA üyelerinin yıllardır olduğu gibi, gece gündüz çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemize karşı yapılan bu çirkin saldırıya verilebilecek en güzel cevap çalışmaya ve üretmeye devam etmektir. OSSA bünyesinde yer alan, 60 üyesi AS9100 Belgesi'ne sahip kuvvetli alt yüklenicilerden oluşan 202 üye firma, tüm zorluklara rağmen ülkemizin savunma sanayisi alanında küresel bir aktör olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile yapılan görüşmelerimizde KOSGEB tarafından verilen desteklerde kur artışından kaynaklanan mağduriyetten bahsedilmiş, KOSGEB Başkanı tarafından bu mağduriyetin giderilmesi hususunda belli bir oranda artış yapılacağı kararı verilmiştir. Bu konuda bize yardımcı olan KOSGEB Başkanımız Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'a ve Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Genel Sekreter Yardımcımız Yılmaz Küçükseyhan'a OSSA Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Açıklamada, ülkenin bekası ve daha güçlü bir ekonomi, devletin ve milletin birliği ve daha güçlü bir savunma sanayisi için çalışmaya ve üretmeye devam edileceği bildirildi.