HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Osmanlıspor sezonu açtı

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Osmanlıspor sezonu açtı
07.08.2020 22:14 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:30

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Mor-sarılı başkent ekibi, yeni sezon hazırlıklarını için bugün kulübün Batıkent Tesisleri'nde toplandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Oyuncular ve teknik heyet saha içerisinde yapılan kısa toplantının ardından çalışmalara başladı. Teknik direktör Ali Güneş yönetimindeki antrenmana, oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 15'er dakikalık üç bölüm halinde yapılan koşunun ardından açma germe egzersizleriyle çalışmalar son buldu. Mor-sarılılar yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.

Başkan Yardımcısı Özbek'ten Başkan Katipoğlu'na ziyaret

Öte yandan Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu'nu makamında ziyaret etti. Özbek, yeni sezon öncesi Başkan Katipoğlu'na başarı dilekleri ve kazasız belasız bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan Katipoğlu, "Aramızda 25 yıllık dostluğumuz bulunan değerli kardeşim Yılmaz Özbek'e bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Zamanını ayırarak ziyaretimize gelmesi bizi gururlandırdı. Kadim dostum Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyespor adını taşıdığımız yıllarda bu kulübe büyük emekleri olmuştur. Bu kulüp böylesine değerli insanlara çok şey borçludur. Kendisine bir kez daha desteklerinden ve ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Ekonomi
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Güncel
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı Güncel
Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti 3. Sayfa
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1185 yeni vaka tespit edildi
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle vurdu
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Emekli öğretmen, üçüncü kattan beton zemine düşünce hayatını kaybetti
Emekli öğretmen, üçüncü kattan beton zemine düşünce hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
İçişleri Bakanı Soylu denetime katıldı, 'örnek düğün' detayına dikkat çekti
İçişleri Bakanı Soylu denetime katıldı, "örnek düğün" detayına dikkat çekti
Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi
Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gupse Özay Beren Saat Barış Arduç Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza İzmir Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Osmanlıspor sezonu açtı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 22:53:27. #1.15#
title