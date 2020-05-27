Osmanlıspor kuvvet çalıştı TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, tempoyu düşürmeden bugün de çift antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, tempoyu düşürmeden bugün de çift antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi.

Osmanlıspor, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Günün ilk çalışmasında oyuncular gruplar halinde dönüşümlü olarak sahada ısınma çalışması yaptıktan sonra fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalıştı. Sabah yapılan antrenman, saha içerisinde yapılan sprint çalışmasıyla son buldu.

Mor-sarılılar, Teknik Direktör Ali Güneş yönetimindeki akşam antrenmanına ise ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular 24 dakika dayanıklılık koşusuna geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde mor-sarılı ekip, 3 kaleden kurulu yarı sahada maç yaptı. Günün ikinci antrenmanı 24 dakikalık dayanıklılık koşusu ve akabinde yapılan açma-germe egzersizleriyle son buldu. 1 saat 40 dakika süren antrenmana hafif adale ağrıları bulunan kaleci Santiago Mele ve Barış Zeren tedbir amaçlı katılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA