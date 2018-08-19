Osmanlı kenti Safranbolu konaklamada doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Safranbolu'da kurban bayramı hareketliliği

Safranbolu'yu 6 ayda 136 bin 015 turist ziyaret etti.

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Şehirleri arasında yer alan ve Osmanlı mimarisinin yaşatan konak, han ve hamamları ile açık hava müzesi olan Safranbolu, Kurban Bayramı'nda da tatilcilerin tercihi oldu.

Safranbolu'da konaklama tesislerindeki doluluklar 9 günlük kurban bayramı tatili öncesi bu yıl da doldu. Osmanlı mimarisini yaşatan tarihi evleri, han ve hamamları ile görsel bir şölen yaşatan Safranbolu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ederken bu kurban bayramı öncesi de otellerin doluluk oranları yüzde 100'e çıktı. Bayram tatili süresince konaklamalı ve günü birlik binlerce yerli ve yabancı turisti zamanda yolculuğa çıkaracak olan Safranbolu'da bayramın dolu dolu geçeceği bekleniyor.

Geçen haftaki ekonomik dalgalanmalara rağmen yoğunluğun iyi olduğunu belirten turizmci Osman Şenoğlu "Doluluk oranları tabi ki her zamanki gibi iyi. Deniz kenarında oturan illerdeki insanlar Safranbolu'ya geliyorlar. Geçmiş bayramlara göre aşırı olmasa da yine de güzel. Ülkemizde bayramın daha huzurlu geçmesini diliyor, herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.

Safranbolu'ya yerli yabancı turistlerin akın etmesinden çok memnun kaldıklarını söyleyen Safran lokumu satıcı Rasim Demir, "Bayramlarda yoğunluk yaşıyoruz. Lokum sektörü de çok reğabet görüyor. Ziyaretler yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekonik dalgalanma açıkçası fazla etki etmedi. Yerli yabancı turistlerin akın etmesinden memnunuz" diye konuştu.

'136 bin 015 kişi ziyaret etti'

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 3 bin yıllık tarihi konaklarıyla ün yapmış Safranbolu'ya Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında 136 bin 015 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaretleri en fazla gerçekleştiren 89 bin 897'si yerli turist olurken, 46 bin 118'i yabancı turistler yer aldı.