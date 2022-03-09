Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki marketlerde sıvı yağlarla ilgili stok ve fahiş fiyat denetimi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve İl Ticaret Müdürü Ayhan Bozok'un da katıldığı denetimde Vali Yılmaz, marketlerde satılan sıvı yağların fiyatlarını ve stok durumunu denetledi.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yılmaz, yağ stokçuluğu yapan ve fiyatlarda oynayan fırsatçılara karşı denetimlerin etkili biçimde devam ettiğini belirterek, "Bugün bizzat kendim de birçok markete uğradım, raflarda yağların bulunduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını yerinde gördüm. Denetimlerimiz aralıksız sürecek. Fırsatçılık yapanlara, Allah'ın izniyle asla fırsat vermeyeceğiz. Şu anda da ilimiz genelinde bu anlamda fırsatçılık yapan, depoda tutan herhangi bir işletmeci tespit edilmedi." ifadelerini kullandı.