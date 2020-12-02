Osmaniye Ticaret Borsası
02.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:11
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|12,75
|15,50
|Mısır
|Kg
|1,20
|1,20
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,00
|4,12
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,60
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner
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