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Osmaniye Ticaret Borsası

02.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:11
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığı Kg 12,75 15,50
MısırKg 1,20 1,20
Soya fasulyesi Kg 4,00 4,12
Buğday (ekmeklik) Kg 1,60 2,00

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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