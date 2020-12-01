Osmaniye Ticaret Borsası
01.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:16
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,65 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|14,00
|17,65
|Mısır
|Kg
|1,33
|1,75
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,44
|4,46
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,60
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner
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