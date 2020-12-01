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Osmaniye Ticaret Borsası

01.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:16
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,65 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığı Kg 14,00 17,65
MısırKg 1,33 1,75
Soya fasulyesi Kg 4,44 4,46
Buğday (ekmeklik) Kg 1,60 2,00

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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