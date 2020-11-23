Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

23.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:29
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 23,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg 13,00 23,50
Kabuklu yer fıstığıKg 8,50 8,50
Soya fasulyesiKg 3,75 3,75
Buğday (Ekmeklik) Kg 1,40 1,90

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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