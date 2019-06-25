OSMANİYE KORE GAZİSİ, ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Osmaniye'de, 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Abdurrahman Sarı, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Prostat kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören, 20 torun sahibi Abdurrahman Sarı, önceki gün kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Abdurrahman Sarı'nın cenazesi ilk olarak Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki evine, burada helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı asri mezarlık camiine getirildi. Türk Bayrağına sarılı tabut, askerlerin omzunda taşınarak katafalka konuldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kore gazisi Abdurrahman Sarı'nın cenazesi, asri mezarlıktaki Kore Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Kurt, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, merhum Kore Gazisi Sarı'nın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA