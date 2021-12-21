Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 zanlıdan 2'si tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 13-20 Aralık arasında düzenlediği operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 282,26 gram sentetik uyuşturucu, 220 mililitre sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 171,37 gram metamfetamin, 27,68 gram esrar, 8 gram kokain, 5,13 gram eroin ile 33 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı, görenler şaşırıp kaldı

Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı, görenler şaşırıp kaldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title