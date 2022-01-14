OSMANİYE (AA) - Yapılan müsabakalar

Okul Sporları İl Temsilcisi Altan Tufan ile röportaj Okul sporları futbol grup müsabakaları başladı

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de okul sporları futbol müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Korkut Ata Üniversitesi sentetik sahada oynanan müsabakalara Mersin, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adana, Niğde, Osmaniye, Malatya, Antalya, Gaziantep, Konya ve Kilis'ten 17 takım katılıyor.

Okul Sporları İl Temsilcisi Altan Tufan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 ilde yapılan grup müsabakalarının Osmaniye'deki ayağının 5 gün devam edeceğini belirtti.

Kentteki müsabakalarda 12 erkek, 5 kız takımının bölge şampiyonluğu için mücadele verdiğini ifade eden Tufan, tüm takımlara başarı diledi.