Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri
Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 40 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 1 hafta boyunca gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 40 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uygulamada 201 uyuşturucu hap, 133 cinsel içerikli hap, 4 gram esrar, 215 gram sentetik uyuşturucu, 0,5 gram metamfetamin, 2 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.
Denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 218 kişiye toplam 207 bin 100 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat