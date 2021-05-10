Osmaniye'de denetimlerde yakalanan 18 kişiden 5'i tutuklandı
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Osmaniye'de denetimlerde yakalanan 18 kişiden 5'i tutuklandı

Osmaniye'de denetimlerde yakalanan 18 kişiden 5'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kadirli ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 hafta süren denetimlerinde haklarında yakalama kararı bulunan 18 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamada ayrıca 556 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 1 tabanca ve 3 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ekipler ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 155 kişiye toplam 147 bin 492 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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