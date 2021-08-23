Osmaniye'de 19 kilogram esrar, 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Osmaniye'de 19 kilogram esrar, 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

Osmaniye'de 19 kilogram esrar, 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 19 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 19 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akdam köyünde E.O'nun evine operasyon düzenledi. Ev ve bahçede yapılan aramada 19 kilogram esrar, 350 kök kenevir bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan mahkemeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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