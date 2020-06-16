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Osmaneli tarım ve hayvancılıkta büyük yol kat etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde tarımda son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle büyük gelişme sağlandığını, hayvancılıkta da çok güzel sonuçlar alındığını söyledi.

Osmaneli tarım ve hayvancılıkta büyük yol kat etti
16.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:01

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde tarımda son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle büyük gelişme sağlandığını, hayvancılıkta da çok güzel sonuçlar alındığını söyledi.

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindekiler Bilecik'in Osmaneli ilçesini bir takım ziyaretler yaptı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret eden Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Şahin'i kutladı.

"Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye'de önemli bir merkez haline geldi"

Ziyarette ilçelerindeki tarım ve hayvancılık hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta köylümüzün kırsal kalkınma, bakanlık destekleri genç çiftçi ve kadın çiftçi projeleri sonucu meraların tekrar kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye'de önemli bir merkez haline geldik. Çorak ve tarımda kullanılmayan alanlarda oluşturulan çiftliklerle en az 250 aileye istihdam alanı yaratıldı. Osmaneli ilçemizde bu sektörden geçimini sağlayan en az bin kişi var. Sayıları 45 adete ulaşan kanatlı hayvan çiftlikleri aynı zamanda doğayı korurken, yangın ve güvenlik anlamında da büyük katkı sağlıyor. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde ilçemizde iki yıl içinde maksimum kapasiteye ulaşacağız. Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Başkanı Azer Sarı ile her konuda işbirliği içindeyiz. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde yeni yatırımları ve Osmaneli'nde maksimum kapasiteyi ve nerede duracağımızı birlikte belirleyeceğiz" dedi.

"Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali ürünlerin gerçek değerinden satılması için büyük katkı sağlıyor"

Başkan Şahin, belediyelerinin tarım yatırımları ile çiftçilere destek vermesinin güzel sonuçlarını aldıklarını anlatarak, "Özellikle ilimizin bakanlık onaylı ilk Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali ürünlerin gerçek değerinden satılması için büyük katkı sağlıyor. Hal sayesinde alıcı ve satıcı güvenilir ortamda bir araya geliyor. Belediyemizin mezbaha tesisi, yöresel ürün üretim tesisleri de tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi için çiftçimize destek oluyor.Yatırımların Osmaneli'nde tarımda, hayvancılıkta büyük gelişmeyi sağladığını görüyoruz" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanımız Osman Yılmaz'a AK Parti Bilecik İl Genel Meclisi üyesi Zeki Kayadelen, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, AK Parti Osmaneli İl Genel Meclisi Üyesi Alper Karadağ, İl Özel İdare Müdürleri, Bilecik Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Başkanı Azer Sarı eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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