Osman Hamdi Bey’in yaşamöyküsü, Pera Müzesi Küçük Kitaplar’da

Pera Müzesi Yayınları'nın yeni kitabında, 19. yüzyılın yetiştirdiği, kültür-sanat alanında öncü roller üstlenmiş bir kişilik olarak Osman Hamdi Bey inceleniyor.

Osman Hamdi Bey’in yaşamöyküsü, Pera Müzesi Küçük Kitaplar’da

Pera Müzesi Yayınları'nın yeni kitabında, 19. yüzyılın yetiştirdiği, kültür-sanat alanında öncü roller üstlenmiş bir kişilik olarak Osman Hamdi Bey inceleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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