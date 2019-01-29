Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor

Osmangazi Köprüsü'nün ortaklarından İtalyan Astaldi şirketinin Türkiye'de yaşadığı finansal zorluklar sebebiyle, köprünün bir bölümünün veya tamamının satışa çıkarılacağı belirtildi.

Bloomberg ajansına konuşan Osman Gazi Köprüsü ortak girişiminin ortaklarından Nurol Holding'in mali işler müdürü Kerim Kemahlı, satışla ilgili banka ve finans kuruluşlarıyla temasa geçildiğini belirtti. Kemahlı "İki-üç ay içinde geri dönüş bekliyoruz" dedi.

Osman Gazi Köprüsü'nde Makyol ve Özaltın İnşaat ile Nurol Holding'in yüzde 27'şer ortaklığı bulunuyor. İtalyan Astaldi ise ortak girişimde yüzde 19'luk paya sahip.

DİĞER FİRMALARIN HİSSE SATIŞI TALEP ETMEDİKLERİ BİLDİRİLDİ

Habere göre, Astaldi şirketiyle birlikte diğer firmaların da ekonomik olarak zorlandıkları ancak hisse satışı talep etmedikleri bildirildi.

Türkiye'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve köprüye bağlı Kuzey Otoyolu'nun da müteahhit ve işletmecilerinden olan İtalyan Astaldi, Türkiye'deki finansal sıkıntıları gerekçe göstererek, borçlarını yeniden yapılandırmak için İtalya'da mahkemeye başvurmuştu.

Firma, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sahibi olduğu yüzde 33 hissenin satışı için Mart ayında Çinli şirketlerle masaya oturmuş, ancak sürecin yasal prosedüre takıldığı ifade edilmişti.

KÖPRÜLERDE GEÇİŞ GARANTİSİ VAR

Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi 'yap-işlet-devret' projelerde işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde günlük veya yıllık olmak üzere çeşitli araç geçişi taahhütleri bulunuyor. Şayet geçiş taahhütleri tutturulamazsa devlet aradaki fark için işletici firmaya ödemede bulunuyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.