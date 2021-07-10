Osman Aynur kimdir? Osman Aynur kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osman Aynur kimdir? Osman Aynur kaç yaşında, nereli?

Osman Aynur kimdir? Osman Aynur kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2015 yılı 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu ile final güreşi yapan Osman Aynur, Başpehlivanlık Boyunda ikinci olmuştur. 2.'lik sahibidir. Peki, Osman Aynur kimdir? Osman Aynur kaç yaşında, nereli?

Osman Aynur 2012 yılında katıldığı ilk Türkiye güreş müsabakasında 120 kğ. ikinci olmuştur. Sakatlığından dolayı iki yıl güreşten uzak kalmıştır. 2015 yılı 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu ile final güreşi yapmıştır. Osman Aynur kaç yaşında, nereli? Osman Aynur kimdir?

OSMAN AYNUR KİMDİR?

Antalya'da 17.02.1980 yılında doğmuştur. Babasının isteği ile13 yaşında güreşe başlamıştır. Güreşe minder güreşi ile başlamıştır. Yüksek Eğitim tahsili sürdürmek için Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda eğitim-öğretim hayatını tamamlamıştır. Beden Eğitimi öğretmeni olarak mezun olmuştur.

2012 yılında katıldığı ilk Türkiye güreş müsabakasında 120 kğ. ikinci olmuştur. Sakatlığından dolayı iki yıl güreşten uzak kalmıştır.

110 kilo ağırlığında, 1.90 boyunda olan Osman Aynur, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ilk derecesine 1999 yılında Deste Küçük Boy da aldığı üçüncülük ile ulaşmıştır. 2000 yılında Deste Büyük Boy birinciliği, 2001 yılı Küçük Orta Büyük Boy ikinciliği, 2002 yılı Büyük Orta Boy birinciliği, 2003 yılı Baş altı üçüncülüğü dereceleri bulunmaktadır. Başpehlivanlık müsabakalarındaki güreşlerinde 2006 yılında Başpehlivan olmuştur. 2007 ve 2008 yılların da da Başpehlivanlık güreşlerinde üçüncülüğü kazanmıştır.

2015 yılı 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu ile final güreşi yapmıştır. Final'de puanlama güreşinde Orhan Okulu'ya yenilerek Başpehlivanlık Boyunda ikinci olmuştur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Varank Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Petek Dinçöz Levent Yüksel Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osman Aynur kimdir? Osman Aynur kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 18:29:00. #1.15#

title