Osman Aynur kimdir? Osman Aynur kaç yaşında, nereli?

2015 yılı 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu ile final güreşi yapan Osman Aynur, Başpehlivanlık Boyunda ikinci olmuştur. 2.'lik sahibidir. Peki, Osman Aynur kimdir? Osman Aynur kaç yaşında, nereli?

Osman Aynur 2012 yılında katıldığı ilk Türkiye güreş müsabakasında 120 kğ. ikinci olmuştur. Sakatlığından dolayı iki yıl güreşten uzak kalmıştır. 2015 yılı 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu ile final güreşi yapmıştır. Osman Aynur kaç yaşında, nereli? Osman Aynur kimdir?

OSMAN AYNUR KİMDİR?

Antalya'da 17.02.1980 yılında doğmuştur. Babasının isteği ile13 yaşında güreşe başlamıştır. Güreşe minder güreşi ile başlamıştır. Yüksek Eğitim tahsili sürdürmek için Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda eğitim-öğretim hayatını tamamlamıştır. Beden Eğitimi öğretmeni olarak mezun olmuştur.

2012 yılında katıldığı ilk Türkiye güreş müsabakasında 120 kğ. ikinci olmuştur. Sakatlığından dolayı iki yıl güreşten uzak kalmıştır.

110 kilo ağırlığında, 1.90 boyunda olan Osman Aynur, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ilk derecesine 1999 yılında Deste Küçük Boy da aldığı üçüncülük ile ulaşmıştır. 2000 yılında Deste Büyük Boy birinciliği, 2001 yılı Küçük Orta Büyük Boy ikinciliği, 2002 yılı Büyük Orta Boy birinciliği, 2003 yılı Baş altı üçüncülüğü dereceleri bulunmaktadır. Başpehlivanlık müsabakalarındaki güreşlerinde 2006 yılında Başpehlivan olmuştur. 2007 ve 2008 yılların da da Başpehlivanlık güreşlerinde üçüncülüğü kazanmıştır.

2015 yılı 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık güreşlerinde Orhan Okulu ile final güreşi yapmıştır. Final'de puanlama güreşinde Orhan Okulu'ya yenilerek Başpehlivanlık Boyunda ikinci olmuştur.