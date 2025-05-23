Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kimdir? Stefanie Kim Ladewig kaç yaşında, nereli?

Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kimdir? Stefanie Kim Ladewig kaç yaşında, nereli?
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Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için dünya devleriyle rekabetini sürdürüyor. Transfer sürecinde sürpriz bir hamle ile Osimhen'i ikna etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul aşığı olan sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'i devreye sokmayı düşünüyor. Peki, Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kimdir? Stefanie Kim Ladewig kaç yaşında, nereli?

Yönetim, Kamerun asıllı Alman modelin ve sosyal medya fenomeni olan Ladewig'in, Osimhen'i ikna edebileceğine inanıyor. Stefanie Kim Ladewig kaç yaşında, nereli? Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kimdir?

OSİMHEN SEVGİLİSİ STEFANİE KİM LADEWİG KİMDİR?

Victor Osimhen'in sevgilisi olan Stefanie Ladewig, 13 Eylül 2000 tarihinde Berlin'de dünyaya geldi.

Güzelliğiyle dikkat çeken Ladewig; modellik yapıyor, aynı zamanda da sosyal medya fenomeni. Nijeryalı forvetle Alman ekibi Wolfsburg forması giydiği 2018 yılından bu yana birlikteler. Hailey adında bir de kızları var.

25 yaşındaki Ladewig, şu anda Türkiye'de ikamet etmektedir.

Hem model hem de sosyal medya fenomeni olan Ladewig ayrıca amigo kızıdır.

Kökeni : Babası Alman, annesi Sarah Ladewig Agbortabi Kamerun'un Kumba şehrinden.

Osimhen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig kimdir? Stefanie Kim Ladewig kaç yaşında, nereli?

Osimhen ile Ladewig'i Tanışmaları

Çiftin tanışma hikayesi futbol dünyasında ilgi çekici detaylarla dolu:

Yıl: 2018

Yer: VfL Wolfsburg (Stefanie'nin amigo kız olarak görev yaptığı dönem)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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