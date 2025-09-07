Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Ruanda ile oynanan mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın ardından Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Osimhen'in durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Osimhen sakatlandı mı?

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın golcü ismi Victor Osimhen, 36. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Cyriel Dessers'e bıraktı.

Oyundan çıkarken oldukça sinirli görünen Osimhen'e teknik ekip moral vermeye çalıştı.

AYAK BİLEĞİNDE SORUN YAŞADI

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın detaylıca bakılacak." dedi.

GALATASARAY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

NOW TV'ye konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oradaki saha koşulları ve rakiplerin sert oyunu bizim için endişe kaynağıydı. Bu kaygımız Osimhen üzerinden gerçeğe dönüştü. Kendisine ulaştık, ayak bileğinde ağrı olduğunu söyledi. Tam teşhis konulmuş değil. Abdullah Kavukcu ile görüştüm, oyuncuya temas sağlandı. Kulüp doktorumuz Yener İnce de milli takım sağlık ekibiyle iletişim kurdu. Eğer mümkün olursa Osimhen'i en kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapmayı planlıyoruz. Yarın daha net bilgiye ulaşacağız. Ağrısı devam ediyor. Kulüp olarak sürece müdahale ettik. Gerekirse hemen İstanbul'a getireceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor ve kendisi bizim için çok değerli bir futbolcu." ifadelerini kullandı.