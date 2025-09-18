Osimhen neden yok? Frankfurt Galatasaray maçında Osimhen sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer dönemindeki en flaş takviyesi olarak büyük umutlarla kadroya katılan Nijeryalı golcü, şu anda maç kadrosunda yer almıyor. Peki Osimhen neden yok? Sakat mı, cezalı mı yoksa teknik kararla mı yedek bırakıldı?

OSİMHEN'İN SAKATLIK GEÇMİŞİ VE SON DURUMU

Osimhen, geçtiğimiz hafta milli takım karşılaşmasında ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerde bileğinde bağ zorlanması ve ödem tespit edildi. Bu sakatlık sonrası hem antrenman temposundan uzak kalan hem de tedavi sürecine giren golcü futbolcunun durumu, Frankfurt maçı öncesinde teknik ekibin en çok düşündüğü konulardan biri haline geldi.

Kulüp sağlık heyeti, oyuncuya özel bir tedavi programı uyguladı. Ancak bu program, Osimhen'in tam olarak maç temposuna dönmesini sağlayacak seviyeye henüz ulaşmadı. Takımla yapılan son çift kale antrenmanında yer almayan oyuncunun maç gününe kadar iyileşme ihtimali değerlendirilse de riske atılmaması yönünde fikir birliği oluştu.

CEZA YA DA DİSİPLİN ENGELİ BULUNMUYOR

Bazı taraftarlar, Osimhen'in kadroda yer almamasını olası bir kart cezası veya disiplin cezasına bağladı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Oyuncunun kart sınırında olmadığı, herhangi bir disiplin soruşturması veya cezası bulunmadığı kulüp tarafından net şekilde belirtilmişti. Dolayısıyla Osimhen'in yokluğu cezadan değil tamamen sakatlığından kaynaklanıyor.

YEDEK KULÜBESİNDE OLMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLDİ

Galatasaray teknik ekibi, Osimhen'i Frankfurt karşısında en azından yedek kulübesinde bulundurmayı bir süre düşündü. Bunun için oyuncunun son idman performansı ve ağrı düzeyi yakından takip edildi. Ancak yapılan son kontrollerde bileğinde hâlâ şişlik ve hassasiyet olduğu, tam temaslı oyuna hazır olmadığı belirlendi. Bu nedenle riske edilmeyerek Frankfurt deplasmanına götürülmedi.

Bu kararın alınmasında, önümüzdeki yoğun fikstürün de etkili olduğu öğrenildi. Galatasaray, önümüzdeki haftalarda hem Süper Lig hem de Avrupa'da peş peşe zorlu karşılaşmalara çıkacak. Bu dönemde Osimhen'in tam olarak iyileşmeden sahaya sürülmesi, sakatlığının nüksetmesine ve daha uzun süreli bir kayba yol açabilirdi.

DÖNÜŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Galatasaray sağlık ekibi, Osimhen'in tam iyileşmesi için yaklaşık 1-2 haftalık bir sürece ihtiyaç olduğunu öngörüyor. Bu nedenle oyuncunun Frankfurt maçından sonraki lig karşılaşmasına da yetişememe ihtimali bulunuyor. Ancak iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerlerse, birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlayarak bir sonraki Avrupa maçına hazır duruma gelebilir.

Teknik heyet, oyuncunun sakatlığının tamamen geçmesinden emin olmadan sahaya çıkarmayı düşünmüyor. Bu yaklaşım, hem oyuncunun kariyeri hem de takımın uzun vadeli menfaatleri açısından doğru bir karar olarak değerlendiriliyor.

OSİMHEN FRANKFURT MAÇINDA YOK AMA DÖNÜŞÜ YAKIN

Özetle, Osimhen'in Frankfurt maçında forma giyememesinin sebebi sakatlığıdır. Ne cezalıdır ne de teknik kararla dışarıda bırakılmıştır. Sağlık ekibi ve teknik heyet, yıldız golcüyü riske atmamak adına bu önemli maçta sahaya sürmeme kararı aldı. Taraftarların endişelenmesine gerek yok; Osimhen'in sakatlığı ciddi değildir ve kısa süre içinde yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.