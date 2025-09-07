Osimhen MR sonucu ne çıktı, MR sonucu açıklandı mı?

Karşılaşmanın ardından hem Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle hem de Galatasaray çalıştırıcısı Okan Buruk, Osimhen'in sağlık durumu üzerine açıklamalarda bulundu. Taraftarların en çok merak ettiği konu ise Nijeryalı golcünün çekilen MR sonucunun belli olup olmadığı oldu.

OSİMHEN SON DURUM NE?

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ancak 36. dakikada sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi ve yerini Cyriel Dessers'e bıraktı. Sahadan çıkarken oldukça gergin olduğu gözlenen Osimhen'i, teknik ekip teselli etmeye çalıştı.

AYAK BİLEĞİNDE PROBLEM YAŞADI

Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Detaylı kontroller yarın yapılacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN İLK YORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise NOW TV'ye yaptığı değerlendirmede, "Saha zemini ve rakibin sert oyunu bizi endişelendiriyordu. Bu endişemiz Osimhen üzerinden gerçekleşti. Kendisiyle konuştuk, ayak bileğinde ağrı olduğunu belirtti. Şu an kesin tanı konmuş değil. Abdullah Kavukcu ile görüştüm, oyuncuyla iletişim sağlandı. Doktorumuz Yener İnce de Nijerya sağlık ekibiyle temas halinde. Eğer imkan olursa Osimhen'i en kısa sürede İstanbul'a getirip gerekli tetkikleri yapacağız. Yarın daha net bilgi elde edeceğiz. Ağrısı devam ediyor. Kulüp olarak sürece müdahil olduk, gerekirse hemen İstanbul'a döndüreceğiz. Şampiyonlar Ligi yaklaşıyor ve Osimhen bizim için çok önemli bir oyuncu." dedi.

OSİMHEN'İN MR SONUCU BELLİ OLDU MU?

Nijeryalı golcünün MR sonucu ise henüz paylaşılmadı.