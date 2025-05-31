Osimhen'in abisi kim? Osimhen'in abisi ne dedi?

Osimhen'in abisi kim? Osimhen'in abisi ne dedi?
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Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, RAMS Park üzerinde "ışık şov" gerçekleştirdi. Gecede Osimhen'in abisinin sözleri ise gündem oldu. Peki, Osimhen'in abisi kim? Osimhen'in abisi ne dedi?

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, RAMS Park üzerinde "ışık şov" gerçekleştirdi. Gecede Osimhen'in abisinin sözleri ise taraftarların merak konusu oldu Peki, Osimhen'in abisi kim? Osimhen'in abisi ne dedi?

OSİMHEN'İN ABİSİ NE DEDİ?

Sarı kırmızılıların Başakeşhir maçı sonrası Rams Park'ya yaptığı şampiyonluk kutlamasında yer alan Osimhen'in abisi Patrick Andrew Osimhen, müjdeyi verdi.

Muhabir Mehmet Batuhan Ağır, Victor Osimhen'in ağabeyi Patrick Andrew Osimhen ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Ağır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Osimhen'in abisi Patrick Andrew Osimhen ile konuştum. 'Sence Osimhen hangi takıma gidecek?' diye sordum. Güldü ve 'Bence burada kalacak' dedi. 'Şaka mı yapıyorsun?' dedim. 'O burayı çok seviyor' dedi." ifadelerini kullandı.

Osimhen'in abisi kim? Osimhen'in abisi ne dedi?Victor Osimhen'in ağabeyi Patrick Andrew Osimhen

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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