Osimhen imza töreni CANLI hangi kanalda?

Osimhen imza töreni canlı izle! Ünlü futbolcu Osimhen'in Galatasaray'a imza atacağı tören merakla bekleniyor. Galatasaray, Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'i 75 milyon avro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı. Peki, Osimhen imza töreni hangi kanalda? İşte Osimhen imza töreni canlı yayın haberimizde...

OSİMHEN İMZA TÖRENİ CANLI

Galatasaray Lazio maçı S Sport Plus ve TV100'den canlı yayınlanacak. Mücadele maç saatinden itibaren şifresiz olarak TV100'den canlı izlenebilecek. Ayrıca S Sport Plus kullanıcıları tarafından Galatasaray Lazio maçı şifresiz olarak canlı yayın ile takip edilebilecek. Maç TV100 resmi internet sitesi üzerinden de canlı izlenebilecek.

GALATASARAY LAZİO SAAT KAÇTA?

Galatasaray Lazio maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve canlı yayın ile ekranlara gelecek.