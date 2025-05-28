Osimhen gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Osimhen gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?
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Victor Osimhen, bugünkü antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulunacak. Peki, Osimhen gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?

Galatasaray'ın bir yandan Victor Osimhen'i elinde tutma çabası, diğer taraftan Suudi Arabistan ile İngiliz kulüplerinin transfer görüşmeleri, dünya futbol gündemini en çok meşgul eden konuların başında geliyor.Victor Osimhen, bugünkü antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulunacak. Peki, Osimhen gitti mi, Galatasaray'dan ayrıldı mı?

VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'da bu sezon 36 gol ve 8 asistlik skor katkısı veren Nijeryalı oyuncu, 40 maça çıktı. sarı-kırmızılılara vedasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılan Osimhen'in ayrılığı merak konusu oldu. Suudi Arabistan basını, Osimhen'in Al Hilal'de yıllık 30 milyon dolar kazanacağını öne sürdü.

OSİMHEN BASIN TOPLANTISI CANLI YAYIN NE ZAMAN?

Victor Osimhen, bugünkü antrenman öncesi saat 17.20'de önemli açıklamalarda bulunacak.

OSİMHENHANGİ KANALDA AÇIKLAMA YAPACAK?

Osimhen Açıklamalarının spor kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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