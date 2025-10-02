Osimhen Galatasaray Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Derbi öncesinde ise en çok merak edilen konu Victor Osimhen'in durumu oldu. Liverpool maçında sakatlık yaşayan Nijeryalı golcü, sabahki antrenmanda takım arkadaşlarıyla yer almadı. Yıldız oyuncunun bireysel olarak özel çalışmalar yaptığı bildirildi. Bu nedenle Osimhen'in Beşiktaş derbisinde sahada olup olmayacağı merak ediliyor.

OSİMHEN DERBİDE SAHADA OLACAK MI?

Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Liverpool karşılaşmasında sakatlık yaşayan Nijeryalı forvet, sabah yapılan idmanda takımla birlikte yer almadı.

Takımdan ayrı özel bir program uygulayan Osimhen'in durumunun derbi öncesi teknik ekibin en önemli gündem maddesi olduğu ifade edildi.

Osimhen Galatasaray Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

LIVERPOOL MÜCADELESİNDE OYUNDAN ÇIKTI

Sakatlığına rağmen Liverpool karşısında ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, 72 dakika oyunda kaldıktan sonra kramp şikayeti nedeniyle kenara alınmıştı.