Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek?

Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek?
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Osimhen Fenerbahçe'ye mi geliyor? Son günlerin en çok konuşulan transfer iddialarından biri bu soru etrafında şekilleniyor. Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'e, bu kez ezeli rakip Fenerbahçe talip oldu.

Sarı-lacivertli yönetim, Osimhen transferini finanse edebilmek için İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek'in satışına yöneliyor.Kulübe yakın kaynaklara göre, İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek'ten elde edilecek toplam 35 milyon euro gelir, Osimhen'in bonservisini almak için kullanılacak. Peki Osimhen Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

OSIMHEN FENERBAHÇE'YE Mİ GİDECEK?

Victor Osimhen'in bonservisini almak için gözünü karartan Ali Koç ve kurmaylarının Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek'ten gelen 35 milyon euroyu bu transfere aktaracağı belirtilirken, Başkan Koç'un Napoli'yle görüşmelere devam ettiği bildirildi.

Osimhen Fenerbahçe'ye mi gidecek?

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