OSB Başkanı Şimşek'ten sanayicilere övgü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, ISO 500'de yer alan firmaları kutladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, ISO 500'de yer alan firmaları kutladı.

Şimşek, mesajında, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu araştırmasında Gaziantep'ten 29 firmanın yer aldığını anımsattı.

Gaziantepli sanayicilerin başarılarıyla şehri gururlandırdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"ISO 500'deki firma sayımız 26'dan 29'a çıkması ve diğer taraftan da firmalarımızın sıralamalarının büyük ölçüde yükselmesi Gaziantep adına gurur ve mutluluk vericidir. Tüm firmalarımızın yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Gaziantep her alanda hep öncü ve farklı olmuştur. Pandemi sürecinde de bu farklılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Zorluklar karşısında yılmayarak, her şartta üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam eden Gaziantepli sanayiciler her türlü övgüyü hak ediyorlar. Pandemi nedeniyle dünya genelindeki ekonomilerde yaşanan daralmalara rağmen Gaziantep'in yeni başarı hikayeleri yazması Türkiye adına sevindiricidir. Gaziantepli sanayicilerin dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, dijitalleşme için gerekli adımları hızlandıracaklarına ve kalkınma yarışında ülkemizin lokomotifi olmaya devam edeceklerine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal