Osb Başkalığına Mahir Can Seçildi

Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığına Mahir Can seçildi.

OSB'de müteşebbis heyeti Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan başkanlığında toplandı. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun raporlarının okunmasından sonra raporlar ibra de edildi. Daha sonra beş kişilik OSB yönetim kurulu seçimine geçilerek oylama yapıldı. OSB Yönetim kuruluna Mahir Can, Cesur Türkmen, Ali Tohumcu, Osman Çolak ve Mehmet Sakar getirildi. Yönetim kurulu kendi aralarında toplantı yaparak Mahir Can'ı OSB Başkanlığına seçti. - KİLİS