Oruç Reis gemisi, 9 günlük aranın ardından tekrar denize açıldı
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Oruç Reis gemisi, 9 günlük aranın ardından tekrar denize açıldı

Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyetleri nedeniyle Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa'nın her seferinde rahatsızlığını dile getirdiği Oruç Reis gemisi Antalya'daki 9 günlük bakımın ardından tekrar denize açıldı ve yeni görev için talimatları bekliyor.

22.09.2020 14:10 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:46

Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Eylül'de bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan bu sabah ayrıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen geminin uzakta beklediği görüldü.

GÖREV İÇİN EMİR BEKLİYOR

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte 13 Eylül günü Antalya Limanı'na yanaştı.

Oruç Reis gemisi, 9 günlük aranın ardından tekrar denize açıldı

Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı. Önceki demir attığı yerden oldukça uzağa gittiği gözlenen Oruç Reis'in, görev beklediği öğrenildi.

Oruç Reis gemisi, 9 günlük aranın ardından tekrar denize açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

Haber Yorumları (1)
BİZDE İNANDIK: VOLTA ATTIRIRLAR ANCAK ORDA, ELİN GAVURU GELDİ YERLEŞTİ İŞGAL ETTİRDİNİZ GÜZEL VATANIMIZI
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