Ortalığı karıştıracak Aboubakar iddiası! Sakat değil, sözleşmesindeki madde nedeniyle oynamıyor

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma yüzü görmeyen ve takımını şampiyonluk yolunda yalnız bırakan Aboubakar için bomba bir iddia gündeme geldi. 30 resmi maçta forma giymesi durumunda kontratı 1 yıl daha uzayacak Kamerunlu'nun mukavelesindeki bu maddenin yürürlüğe girmemesi için oynamadığı ileri sürüldü. Bu konuda menajerinden büyük baskı gören yıldız futbolcu, yıllık ücretine 250 bin euro zam istiyor.