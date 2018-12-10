Orta Karadeniz, İzmir'de Tanıtıldı

Orta Karadeniz Bölgesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve yerel turizm aktörleri iş birliğinde '12. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda tanıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Fuar İzmir'de, 12. Travel Turkey İzmir Fuarı düzenlendi.

Fuarda acente ve tur operatörlerinden, oteller ve konaklama tesisleri, havayolu şirketleri, iş ve kongre turizmi, sağlık turizmi, yat ve kruvaziyer turizmi, marinalar, yurt içi ve yurt dışı bakanlıklar, konsolosluklar, turizm merkezleri, birlik ve dernekler, uluslararası destinasyonlar, turizm taşımacılığı, kongre ve ziyaretçi büroları, otel ekipmanları, aktif turizm ve macera turizmi, kültür turizmi, spor turizmi, eğitim turizmi, bankacılık ve sigorta şirketleri, turizm teknolojileri ile turizm medya kuruluşlarına, Kalkınma Ajanslarından, valilikler, belediyeler, beldelere kadar 38 ülkeden 200 aşkın katılımcı bulunurken; OKA İl Yatırım Destek Ofisleri ve yerel turizm aktörleri ile birlikte Amasya, Çorum, Samsun, Tokat stantlarıyla yerini aldı.

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat stantları tanıtım materyalleri, yöresel lezzetleri, bakılmaya doyum olmayan doğal güzellikleri, turistik değerlerine dair 3 boyutlu özel alanları ve görselleriyle ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Stantları ziyaret eden konuklara çeşitli tanıtım materyalleri, yöresel lezzet ikramları sunularak, TR83 Bölgesi illerinin tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile ilgili bilgi verildi. Fuarda ayrıca Travel Turkey İzmir'e gelen sektör temsilcileri, turizm yatırımcıları ile gerçekleştirilen görüşmelerle yeni işbirliği fırsatları da geliştirdi. Yerli ve yabancı turizm yatırımcıları, acenteler, satın alıcılar ve tatil planı yapmakta olan son tüketicilerin ilgi gösterdiği Travel Turkey İzmir, eş zamanlı olarak Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'ne de ev sahipliği yaptı. - SAMSUN